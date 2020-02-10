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Понедельник, 10.02.2020
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Прокачано: мощность Lamborghini Urus увеличилась до 852 лошадиных сил

Прокачано: мощность Lamborghini Urus увеличилась до 852 лошадиных сил
18:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Специалисты тюнинг-ателье 1016 Industries из Майами доработали кроссовер Lamborghini Urus.

Тюнеры из 1016 Industries предлагают две программы чип-тюнинга — первая повышает мощность стандартного 4,0-литрового 8-цилиндрового битурбомотора с 650 до 791 л.с., а вторая — с 650 до 852 л.с. При этом замены турбокомпрессора, впускной или выпускной системы не требуется.

При необходимости такую прошивку можно "сбросить" и вернуть автомобилю заводские настройки. 

После доработки Urus, его владелец может загрузить специальное приложение для смартфона, которое позволит ему удалённо запускать и выключать мотор кроссовера, а также отслеживать маршрут и время движения автомобиля.

Дизайн Urus от 1016 Industries отличается агрессивным "оперением" из углеродного волокна или стекловолокна. Пакет доработок включает в себя задние крылья со 100-миллиметровым расширением, передние крылья с 87-миллиметровым расширением, новый сплиттер спереди, боковые юбки из карбона, новый

Глобальных изменений внутри автомобиля не предусмотрено. Скорее всего, дизайнеры американского ателье ограничиваются стилизацией дверных карт и фрагментов передней панели "под карбон".

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О динамических характеристках доработанного Lamborghini Urus, цене такой модернизации и влиянии обвеса на аэродинамику не сообщается.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini, Lamborghini Urus.
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