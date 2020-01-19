Родстер Lamborghini Veneno уйдет с молотка (Фото)

Итальянская корпорация выпустила всего 9 единиц модели Veneno. Тираж машин в кузове родстер и вовсе составил 4 экземпляра.

Veneno, который продадут на аукционе, является вторым родстером, построенным итальянским брендом.

Салон авто украшен сатиновой чёрной отделкой, контрастирующей с элементами из углеродного волокна и зелёно-лаймовыми вставками.

Автомобиль также укомплектовали тормозными суппортами зелёного цвета, а ещё элементами переднего сплиттера, боковыми "юбками", задним диффузором и габаритным крылом того оттенка. Это цветовая гамма придаёт шикарному суперкару невероятную внешность.

Кресла машины отделаны зелёной кожей. Контрастные акценты также просматриваются на центральной консоли и даже панели приборов.

Суперкар оснащается атмосферным двигателем V12 объёмом 6,5 литра, который был позаимствован у Aventador. Мотор серьёзно доработали, что дало возможность увеличить его отдачу до 750 л.с.

Собственник машины нанёс на кузов авто защитную плёнку, способствующую сохранению первозданного вида Veneno на продолжительное время.

По мнению специалистов, вторая модель Veneno будет продана за сумму от 5 до 6,12 млн долларов.