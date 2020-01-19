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Родстер Lamborghini Veneno уйдет с молотка (Фото)

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Родстер Lamborghini Veneno уйдет с молотка (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Итальянская корпорация выпустила всего 9 единиц модели Veneno. Тираж машин в кузове родстер и вовсе составил 4 экземпляра.

Veneno, который продадут на аукционе, является вторым родстером, построенным итальянским брендом.

Салон авто украшен сатиновой чёрной отделкой, контрастирующей с элементами из углеродного волокна и зелёно-лаймовыми вставками.

Автомобиль также укомплектовали тормозными суппортами зелёного цвета, а ещё элементами переднего сплиттера, боковыми "юбками", задним диффузором и габаритным крылом того оттенка. Это цветовая гамма придаёт шикарному суперкару невероятную внешность.

Кресла машины отделаны зелёной кожей. Контрастные акценты также просматриваются на центральной консоли и даже панели приборов.

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Суперкар оснащается атмосферным двигателем V12 объёмом 6,5 литра, который был позаимствован у Aventador. Мотор серьёзно доработали, что дало возможность увеличить его отдачу до 750 л.с.

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Собственник машины нанёс на кузов авто защитную плёнку, способствующую сохранению первозданного вида Veneno на продолжительное время.

По мнению специалистов, вторая модель Veneno будет продана за сумму от 5 до 6,12 млн долларов.

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Аукцион, Авто, Lamborghini, Родстер, Lamborghini Veneno.
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