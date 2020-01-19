Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)

Компания, которая ранее занималась выпуском премиальных седанов, презентовала первый автомобиль в модельном ряду SUV-представителей.

По данным компании Genesis, новинка поступит в продажу в официальные дилерские автосалоны уже в текущем месяце.

Судя по внешнему виду представленной модели, она практически полностью совпадает с концепт-каром, который был презентован в 2017 году во время проведения выставки автосалона в Нью-Йорке.

Основные размеры паркетника: длина – 4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715. Размер колесной базы – 2955 мм. Модель может производиться в пяти либо семиместном исполнениях.

Главной особенностью нового кроссовера будет подбор индивидуальных параметров для разных автомобильных рынков. Так, на территории Южной Корее автомобиль будет продаваться с 3-литровым 6-цилиндровым турбодизельным агрегатом под капотом. Его максимальная силовая отдача будет составлять 274 "лошадки". Что касается устанавливаемой трансмиссии, то в данном исполнении модель получит 8-диапазонную автоматическую КПП.

На рынках, в соответствии с решением автопроизводителя, покупатель сможет приобрести Genesis GV80 с разными вариантами силовых установок. Так, базовая модификация получит турбированный 2,5-литровый мотор на 4 цилиндра. Данный агрегат демонстрирует отдачу на уровне 300 л.с. Более дорогая комплектация получит под капот 3,5-литровую установку на 6 цилиндров. Ее предельная мощность будет составлять 375 лошадиных сил. Каждый вариант может выпускаться как с ведущим передним приводом, так и в полноприводном исполнении. Тип устанавливаемой трансмиссии – автоматический.

Среди основных особенностей интерьера можно отметить установку вместо привычного селектора КПП шайбы, рулевое колесо на две спицы, а также огромный 14,5-дюймовый сенсорный монитор с возможностью вывода изображений с дополненной реальностью.

Ориентировочная стоимость кроссовера на сегодняшний день не озвучена. Производитель сможет сообщить цены на новый Genesis GV80 только после поступления модели в дилерские автосалоны.