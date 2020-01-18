Toyota TJ Cruiser: известна дата премьеры кроссовера

Премьера концепта Toyota TJ Cruiser прошла в 2017 году в рамках автосалона в Токио.

Дебют серийной версии модели, построенной на основе концепт-кара TJ Cruiser, состоится в мае текущего года.

Прототип серийной модели базировался на архитектуре TNGA. Автомобиль имеет длину 4300 мм, ширину — 1755 мм, а высота составляет 1620 мм. При этом размер колёсной базы кроссовера достигает 2750 мм.

Концепт Toyota TJ Cruiser обладает брутальным и агрессивным внешним видом. Также автомобиль может похвастаться массивным внедорожным обвесом и расширителями колёсных арок. При этом все кузовные панели кроссовера обработали специальным защитным покрытием.

Представленный TJ Cruiser имеет четырехместную компоновку салона. Пассажиры второго ряда попадают к себе благодаря удобной сдвижной двери. В арсенале брутальной машины находится гибридный силовой агрегат, который включает в себя 2,0-литровый атмосферный мотор и электродвигатель. Какой "движок" достанется серийной версии пока не известно.

Дебют товарной модификации авто состоится в мае 2020 года.