Второе поколение: Toyota представила европейцам водородный седан Mirai (Фото)

С седаном Toyota Mirai на водородном топливе компания Toyota познакомила мировую общественность еще в 2014 году.

За последующие пять лет этот стильный водородомобиль приобрели коло 10 000 человек.

При этом все эти годы японский автопроизводитель активно занимался расширением сети заправок для таких машин, ведь более развитая инфраструктура обязательно привлечет больше покупателей к следующей генерации водородного седана.

Концепт Toyota Mirai второго поколения дебютировал осенью 2019-го на Токийском мотор-шоу. Серийное авто во многом похоже на этот шоу-кар.

Еще тогда СМИ сообщали, что со сменой поколения седана на топливных элементах переедет на модульную платформу TNGA-N, которую уже успели опробовать на новом Toyota Crown. Старт продаж нового поколения седана запланирован на конец этого года.

Новинка получает задний привод, а также пять мест включая водительское ("дореформенный" Toyota Mirai был четырехместным). С теснотой в салоне разработчики пытались бороться с помощью увеличения колесной базы – "плюс" 140 мм до 2 920 мм. Ширина седана выросла на 70 мм – до 1 885 мм.

Подросшие габариты авто позволили нарастить размеры резервуаров под водород (их три). Их общая вместительность выросла на 1 килограмм. Также производитель усовершенствовал систему топливных элементов, однако о преимуществах такого апгрейда пока ничего не было сказано.

Что касается "дальноходности", то она выросла на 30 процентов: теперь седан может проехать около 650 километров. Оставшиеся подробности марка обещает рассекретить ближе к началу продаж. За на Toyota Mirai первого поколения на европейском рынке просят от 79 900 долларов.