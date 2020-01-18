Mitsubishi Xpander: компания обновила кросс-версию компактвэна

Семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander появился в продаже еще в 2017 году.

Модель создавалась преимущественно для стран Юго-Восточной Азии, а главным рынком для нее стала Индонезия.

Именно здесь решено было организовать массовое производство новинки. Модель сразу же вызвала настоящий ажиотаж, а очередь за Xpander растянулась на несколько месяцев вперед.

Так что в 2018-ом производителю пришлось наращивать производственные мощности, чтобы выпускать 150 000 машин в год вместо 100 тысяч. В ноябре 2019-го марка предложила клиентам внедорожную версию Xpander Cross. Такой компактвэн немного наращивает габариты и получает внедорожные аксессуары.

Теперь же Mitsubishi немного "подретушировал" эту модификацию. Что из этого получилось, показывают снимки, опубликованные в Facebook пользователем Tekan Minyak. "Посвежевший" вэн получает новую радиаторную решетку, переработанные бамперы и колесные диски с новым дизайном. Тестовая сборка обновленной кросс-версии уже началась на заводе в Малайзии.

Заглянуть в салон авто в этот раз не удалось. Однако эксперты уверены, что Mitsubishi подготовил свои изменения и для интерьера модели. Например, новинка может получить более качественные материалы отделки и "подросший" экран мультимедиа.

По технической части доработок не предвидится. Напомним, под капотом актуального компактвэна скрывается полуторалитровый бензиновый "атмосферник" мощностью 105 л.с. В Индонезии мотор сочетается с 5МКПП или 4АКПП, а вот на малайзийском рынке доступен только 4-ступенчатый "автомат".

Привод – безальтернативный передний. Обновленную кросс-версию Mitsubishi Xpander, скорее всего, первыми протестируют автомобилисты Индонезии, несмотря на то, что «рассекретили» новинку в Малайзии.