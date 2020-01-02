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Новое поколение Mitsubishi Outlander появится уже в 2020 году

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится уже в 2020 году
12:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка, которпая дебютирует во втором полугодии 2020 года, будет создана на "тележке" от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.

Это позволило модели оставаться конкурентоспособной в сегменте.

Об этом сообщил руководитель европейского подразделения Mitsubishi Бернар Луар в своем интервью изданию. 

Но куда интереснее слова топ-менеджера о запуске меньшего кроссовера одновременно с новым Outlander. Генеральный директор Mitsubishi Europe не вдавался в подробности, но отметил, что обе модели будут предлагаться с гибридной силовой установкой, работающей по принципу PlugIn Hybrid.

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Отметим, что ранее в копании заявили о намерении отказаться от дизельных модификаций своих моделей. Так будет и с новым поколением Outlander — из его моторной гаммы исчезнет 2,2-литровый дизельный агрегат из-за низкого спроса.

Это произойдет сразу после того, как Mitsubishi выведет из линейки дизельный ASX, оставив агрегат для пикапа L200.

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Mitsubishi, Автомобили, Авто, Mitsubishi Outlander.
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