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Рассекречены интересные подробности о Mustang Mach-E

Рассекречены интересные подробности о Mustang Mach-E
11:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Американская компания делится некоторыми интересными подробностями предварительных заказах на новинку, отмечая, что спецверсия First Edition уже была распродана.

Ford принимает предварительные заказы на Mustang Mach-E с тех пор, как электрический внедорожник дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.

При этом представители марки не сообщают, сколько планируется выпустить экземпляров особой линейки. 

"Мы не подтверждаем количество машин в версии "First Edition". Мы говорили, что производство ограничено 50 000 автомобилей в течение первых 12 месяцев во всем мире". 

Стоит отметить, что бронирование - это не то же самое, что продажа, поскольку некоторые люди могут решить отменить предварительный заказ и получить оставленный депозит в размере 500 долларов. Стоимость новинки в особой модификации составляет 61 000 долларов и основан на полноприводной модели с расширенным диапазоном. Его отличают красные тормозные суппорты, металлические накладки на педали, контрастная строчка и специальные значки. 

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Представители Ford сообщают, что Carbonized Grey - самый популярный цвет, и 38% из тех, кто заказал Mustang Mach-E, решили использовать этот оттенок. За ним следует Grabber Blue Metallic с 35%, тогда как Rapid Red выбрали только 27% покупателей.

Интересно, что более половины (55%) депозитов предназначены для модели с полным приводом, в то время как почти 30% предварительных заказов, сделанных в Соединенных Штатах, относятся к спортивной модели GT. Планируется, что поставки клиентам First Edition начнутся к концу 2020 года, после запуска производства, запланированного на осень.

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Автомобили, Ford, Техника, Авто, Mustang Mach-E.
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