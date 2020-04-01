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"Мы победим в этой битве вместе": Lamborghini начала производить защитные маски

"Мы победим в этой битве вместе": Lamborghini начала производить защитные маски
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В "Ламборгини" будут производить медицинские маски, чтобы помочь в борьбе против коронавируса.

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на официальном сайте автопроизводителя.

"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", - заявил президент Lamborghini Стефано Доменикали.

Отмечается, что компания переоборудовала часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготавливать хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией.

Напомним: 

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Италия, Lamborghini, Коронавирус.
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