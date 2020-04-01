"Мы победим в этой битве вместе": Lamborghini начала производить защитные маски

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится на официальном сайте автопроизводителя.
"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", - заявил президент Lamborghini Стефано Доменикали.
Отмечается, что компания переоборудовала часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготавливать хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией.
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