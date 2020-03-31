Закрытие парков и другие запреты: В Польше усиливают карантин

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше усиливают ограничительные меры.

Польша с 1 апреля вводит очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили во вторник премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения РП Лукаш Шумовский.

"Мы должны быть готовы к росту числа заражений, но одновременно хотим ограничивать, уменьшать прирост заражения, чтобы мы не дошли до ситуации, которая сейчас есть в Италии или Испании: до распределения больных, каких еще можно подключать к респиратору, а каких - уже нет", - заявил Моравецкий.

Он проинформировал о введении очередных ограничений в стране, которые вводятся с 1 апреля. В частности, расстояние между посторонними лицами в публичном пространстве должно быть не менее 2 метров. В продуктовых магазинах и супермаркетах вводится лимит на пребывание - до трех человек на одну кассу, в почтовых отделениях - не более двух человек на одно окно обслуживания. Перед входом в магазин каждый человек будет обязан надеть одноразовые перчатки. После каждого клиента в магазине должна проводиться дезинфекция платежного терминала. Также вводится запрет на функционирование в воскресенье супермаркетов.

В Польше вводится максимальное ограничение на посещение мест отдыха - парков, скверов, бульваров, запрещается функционирование сервиса аренды велосипедов. Кроме того, запрещается функционирование парикмахерских, косметических и тату-салонов.

Как сообщил Моравецкий, пенсионеры будут иметь исключительное право посещать продовольственные магазины и аптеки с 10 до 12 часов дня.

В стране вводится запрет на функционирование гостиниц или хостелов, за исключением мест, где проживают рабочие, работающие на строительстве или в других местах.

По словам польского премьера, в РП также расширяется режим карантина: лицо на карантине должно быть изолировано от семьи, а если это невозможно, тогда вся семья автоматически подпадает под 14-дневный карантин. Каждый человек на карантине должен иметь в своем мобильном телефоне приложение, с помощью которого контролирующие органы смогут проверять, находится ли человек дома.

Моравецкий проинформировал, что вводится также запрет на самостоятельный выход из дома молодежи до 18-ти лет без сопровождения родителей.

В общественном транспорте должна сохраняться безопасная дистанция между пассажирами - через одно сиденье, а в офисах вводятся максимальные меры дезинфекции рабочих помещений.

Все медицинские реабилитации будут переноситься на более поздний период, если они не являются неотложными.

Моравецкий отметил, что в Польше ожидается рост безработицы. Он также не исключил значительной рецессии польской экономики в свете пандемии COVID-19.

Министр здравоохранения Шумовский отметил, что распространение коронавируса можно приостановить ограничением контактов между людьми на 80%. Он подчеркнул, что очередные ограничения являются абсолютно необходимыми.

По его словам, по состоянию на сегодня ежедневный прирост зараженных в Польше составляет 200-250 человек, а каждые несколько дней этот прирост удваивается.

Шумовский сообщил, что нынешние ограничения вводятся на две недели с возможностью продления на следующий период.

По состоянию на 31 марта в Польше зафиксировано 2 132 случая заражения коронавирусом, 31 человек умер.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

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