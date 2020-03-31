Скачать
Вторник, 31.03.2020
Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия
Карантин в Украине: Минздрав разрешил работу продуктовых рынков, но есть условия
"Теплые кредиты": В Украине стартовала новая программа на 2020 год
"Теплые кредиты": В Украине стартовала программа на 2020 год
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Закрытие парков и другие запреты: В Польше усиливают карантин

Закрытие парков и другие запреты: В Польше усиливают карантин
16:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше усиливают ограничительные меры.

Польша с 1 апреля вводит очередные ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса в стране.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве заявили во вторник премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения РП Лукаш Шумовский. 

"Мы должны быть готовы к росту числа заражений, но одновременно хотим ограничивать, уменьшать прирост заражения, чтобы мы не дошли до ситуации, которая сейчас есть в Италии или Испании: до распределения больных, каких еще можно подключать к респиратору, а каких - уже нет", - заявил Моравецкий.

Эпидемия COVID-19: Во Франции уже более 400 человек умерли от коронавируса

Он проинформировал о введении очередных ограничений в стране, которые вводятся с 1 апреля. В частности, расстояние между посторонними лицами в публичном пространстве должно быть не менее 2 метров. В продуктовых магазинах и супермаркетах вводится лимит на пребывание - до трех человек на одну кассу, в почтовых отделениях - не более двух человек на одно окно обслуживания. Перед входом в магазин каждый человек будет обязан надеть одноразовые перчатки. После каждого клиента в магазине должна проводиться дезинфекция платежного терминала. Также вводится запрет на функционирование в воскресенье супермаркетов.

В Польше вводится максимальное ограничение на посещение мест отдыха - парков, скверов, бульваров, запрещается функционирование сервиса аренды велосипедов. Кроме того, запрещается функционирование парикмахерских, косметических и тату-салонов.

Как сообщил Моравецкий, пенсионеры будут иметь исключительное право посещать продовольственные магазины и аптеки с 10 до 12 часов дня.

В стране вводится запрет на функционирование гостиниц или хостелов, за исключением мест, где проживают рабочие, работающие на строительстве или в других местах.

Коронавирус: В Дании заявляют о замедлении темпов распространения 

По словам польского премьера, в РП также расширяется режим карантина: лицо на карантине должно быть изолировано от семьи, а если это невозможно, тогда вся семья автоматически подпадает под 14-дневный карантин. Каждый человек на карантине должен иметь в своем мобильном телефоне приложение, с помощью которого контролирующие органы смогут проверять, находится ли человек дома.

Моравецкий проинформировал, что вводится также запрет на самостоятельный выход из дома молодежи до 18-ти лет без сопровождения родителей. 

В общественном транспорте должна сохраняться безопасная дистанция между пассажирами - через одно сиденье, а в офисах вводятся максимальные меры дезинфекции рабочих помещений.

Все медицинские реабилитации будут переноситься на более поздний период, если они не являются неотложными.

Как коронавирус передается человеку: врачи показали видео

Моравецкий отметил, что в Польше ожидается рост безработицы. Он также не исключил значительной рецессии польской экономики в свете пандемии COVID-19. 

Министр здравоохранения Шумовский отметил, что распространение коронавируса можно приостановить ограничением контактов между людьми на 80%. Он подчеркнул, что очередные ограничения являются абсолютно необходимыми.

По его словам, по состоянию на сегодня ежедневный прирост зараженных в Польше составляет 200-250 человек, а каждые несколько дней этот прирост удваивается.

Шумовский сообщил, что нынешние ограничения вводятся на две недели с возможностью продления на следующий период. 

По состоянию на 31 марта в Польше зафиксировано 2 132 случая заражения коронавирусом, 31 человек умер.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
04 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
05 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытие парков и другие запреты: В Польше усиливают карантин
Закрытие парков и не только: В Польше усиливают карантин
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции
Ученые определили дату извержения вулкана Тира в Греции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь