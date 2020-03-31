Коронавирус в Чехии: Количество зараженных CОVID-19 превысило три тысячи

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Чехии количество зараженных возросло до 3 002 человек.

Количество людей в Чехии, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 31 марта составляет 3002.

Об этом сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения ЧР.

Умерли вследствие осложнений, вызванных вирусом, 24 человека, полностью выздоровели - 25.

Свыше четверти всех подтвержденных случаев - в Праге.

В Чехии с начала тестирования было проведено свыше 48 800 тестов (население страны - 10,65 млн человек). Первый случай инфицирования был зафиксирован в республике 1 марта.

В понедельник правительство ЧР продлило ограничения свободного движения людей до 11 апреля. Чехия одной из первых в Европе ввела жесткие ограничения, в частности запрет выхода из дома без масок и закрытие границ.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.