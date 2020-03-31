Коронавирус в Украине: количество больных возросло

В Украине по состоянию на 10:00 понедельника зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - сказано в сообщении Минздрава в Фейсбуке.
В свою очередь, на странице Центра общественного здоровья в Фейсбуке отмечается, что случаи коронавируса подтверждены :
Также отмечается, что данные о заболеваемости с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним:
Со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 людей и вылечились – 165 837.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.