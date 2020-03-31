Скачать
Вторник, 31.03.2020
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта

Коронавирус в Украине: количество больных возросло

Коронавирус в Украине: количество больных возросло
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине подтвердили 549 случаев заражения SARS-cov-2, среди инфицированных – 13 жертв, еще 8 больных – выздоровели.

В Украине по состоянию на 10:00 понедельника зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - сказано в сообщении Минздрава в Фейсбуке.

В свою очередь, на странице Центра общественного здоровья в Фейсбуке отмечается, что случаи коронавируса подтверждены :

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
  • м. Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ривненская обл. - 13 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Также отмечается, что данные о заболеваемости с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним:

Со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 людей и вылечились – 165 837.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
04 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
05 "Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире
Новый альбом и песня о добровольцах: &quot;Океан Ельзы&quot; готовит &quot;домашний музыкальный сюрприз&quot;
Новый альбом и песня о добровольцах: "Океан Ельзы" готовит "домашний музыкальный сюрприз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь