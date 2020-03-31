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Вторник, 31.03.2020
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Коронавирус в Украине и мире - все что нужно знать на 31 марта

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Коронавирус в Украине и мире - все что нужно знать на 31 марта
10:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 31 марта превысило 785 тыс. Из них более 571 тыс. — активные.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Важно:

  • количество заболевших коронавирусом выросло до 548;

  • выросла смертность от инфекции;

  • в Украине появились мобильные бригады и передвижные военные лаборатории по выявлению инфицированных;

  • полиция начала составлять протоколы на граждан, отказывающихся от карантина;

  • Рада провалила закон о деньгах на борьбу с коронавирусом;

  • в областях готовятся к дефициту продуктов питания;

  • пандемия истощает национальные системы здравоохранения.

10:00 По состоянию на 31 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 30 украинцев за рубежом.

09:35 Смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 может составлять около 0,66%, а выздоровление занимает в среднем 25 дней. Такую оценку дает исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet Infectious Diseases.

Какая группа крови более уязвима к COVID-2019

09:12 Часть зараженных коронавирусом жителей Франции и Италии, системы здравоохранения которых столкнулись с недостатком мест в больницах и аппаратов для интенсивной терапии, эвакуируют в госпитали соседних стран.

09:03 Нардепа Сергея Шахова из группы Доверие выписали из больницы. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам политика, легкие у него "чистые", но теста еще нет, поэтому он будет находиться дома.

09:00 Утро 31 марта: С начала пандемии COVID-19 заболели 785 709 человек, 37 686 умерли и 165 837 выздоровели.

08:35 У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса выявили коронавирус, он был госпитализирован в римскую больницу Джемелли.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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