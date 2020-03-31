США выделлили Украине $1,2 млн на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Новости Бизнеса:Правительство США выделило $1,2млн на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса COVID-19 в Украине.

Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

"Правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью $1,2млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health и OFDA, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине", - сообщается в аккаунте USAID в Твиттер во вторник.

В Агентстве подчеркнули, что благодаря объявленному финансированию помогут Украине укрепить механизмы лечения, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса COVID-19 и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

"Благодаря только что объявленному финансированию, USAID поможет Украине предотвратить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях и подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19", - отметили в Агентстве США по международному развитию.

В USAID добавили, что на выделенные правительством средства также обеспечат проведение медиа-кампаний, чтобы информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.