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МВФ допускает увеличение кредита для Украины, но есть условия

МВФ допускает увеличение кредита для Украины, но есть условия
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования для Украины.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах относительно новой программы EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

Об этом Георгиева сообщила в официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

"На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования (EFF)", - отметила глава МВФ.

Она назвала два шага, реализация которых могла бы способствовать выделению финансов для Украины даже в большем размере, чем объявлялось ранее.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ рассказала об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года после телефонного разговора Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.

При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. В частности, речь шла об усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, развитии конкурентной среды, открытости рынков, уменьшении роли олигархов, продолжении разумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности НБУ.

Напомним: 

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МВФ, Кредит, Финансовая помощь, Кристалина Георгиева.
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