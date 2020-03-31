В Италии от коронавируса умерли 63 врача

Новости мира:Количество умерших от коронавируса в Италии среди врачей увеличилось до 63.

В Италии число умерших от коронавируса среди врачей увеличилось до 63.

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников.

Из них 595 заразились за последние сутки.

Как сообщалось, количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек. Вследствие болезни умерли 11 591 человек, из них 812 - за последние 24 часа.

У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса выявили коронавирус, он был госпитализирован в римскую больницу Джемелли.

Со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 людей и вылечились – 165 837.

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