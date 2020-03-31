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Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта

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Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта
10:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Со времени начала распространения коронавируса в мире заболели 785 тысяч 709 человек, из них умерли 37 686 людей и вылечились – 165 837.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 31 марта превысило 785 тыс. Из них более 571 тыс. — активные.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (почти 155 969) — более 12,4 тыс. новых случаев за сутки, +271 смерть. Из всех выявленных в стране больных более 66 тыс. человек — пациенты в штате Нью-Йорк, по данным губернатора штата Эндрю Куомо.

Италия (101 739) — более 4 тыс. новых случаев по итогам 30 марта и +812 смертей;

Испания (85 195) — более 5 тыс. новых выявленных случаев инфицирования и +537 смертей (30 марта страна впервые обогнала Китай по числу подтвержденных случаев заболевания);

Китай (81 470) — 31 новый случай и 4 погибших за сутки;

Германия (63 929) — около 1,5 тыс. новых случаев за минувшие сутки и +19 смертей (оба показателя значительно ниже предыдущих дней, когда в стране фиксировалось по 4−6 тыс. новых больных ежесуточно).

Франция занимает шестое место (44 550 случаев). Далее следуют Иран (41 495) и Великобритания (22 141 случая). Закрывают десятку Швейцария (15 760) и Бельгия (11 899), которая по итогам 30 марта впервые вошла в топ-10 мировых очагов болезни, обогнав Нидерланды (11 750).

Фото: worldometers.info/coronavirus/(Данные на вечер 30 марта)

Более 160 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей близится к 37 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (11 591), Испанию (7 340) и Китай (3 304). Число смертей во Франции по итогам 30 марта также приблизилось к китайскому показателю (3 024).

 

Фото: worldometers.info/coronavirus/Данные на вечер 30 марта

На данный момент на планете более 571 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

С 17 марта, когда первые два случая инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус «покорил» все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

  • Италия — 101 739
  • Испания — 85 195
  • Германия — 63 929
  • Франция — 44 550
  • Великобритания — 22 141

По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 548 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

13 человек умерло, а 8 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 62 положительные результаты ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 23 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 8 случаев;
  • Донецкая область — 6 случаев;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 случай;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Киев — 102 случая;
  • Киевская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 60 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 75 случаев;
  • Черкасская область — 50 случаев;
  • Черниговская область — 2 случая.

В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.

Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. 

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