Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 31 марта превысило 785 тыс. Из них более 571 тыс. — активные.
На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).
Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
США (почти 155 969) — более 12,4 тыс. новых случаев за сутки, +271 смерть. Из всех выявленных в стране больных более 66 тыс. человек — пациенты в штате Нью-Йорк, по данным губернатора штата Эндрю Куомо.
Италия (101 739) — более 4 тыс. новых случаев по итогам 30 марта и +812 смертей;
Испания (85 195) — более 5 тыс. новых выявленных случаев инфицирования и +537 смертей (30 марта страна впервые обогнала Китай по числу подтвержденных случаев заболевания);
Китай (81 470) — 31 новый случай и 4 погибших за сутки;
Германия (63 929) — около 1,5 тыс. новых случаев за минувшие сутки и +19 смертей (оба показателя значительно ниже предыдущих дней, когда в стране фиксировалось по 4−6 тыс. новых больных ежесуточно).
Франция занимает шестое место (44 550 случаев). Далее следуют Иран (41 495) и Великобритания (22 141 случая). Закрывают десятку Швейцария (15 760) и Бельгия (11 899), которая по итогам 30 марта впервые вошла в топ-10 мировых очагов болезни, обогнав Нидерланды (11 750).
Фото: worldometers.info/coronavirus/(Данные на вечер 30 марта)
Более 160 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей близится к 37 тыс.
Из них значительная часть приходится на Италию (11 591), Испанию (7 340) и Китай (3 304). Число смертей во Франции по итогам 30 марта также приблизилось к китайскому показателю (3 024).
Фото: worldometers.info/coronavirus/Данные на вечер 30 марта
На данный момент на планете более 571 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.
С 17 марта, когда первые два случая инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус «покорил» все страны Европы.
Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:
По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 548 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
13 человек умерло, а 8 выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 62 положительные результаты ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.