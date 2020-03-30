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Коронавирус в Украине: возрастная статистика больных

Коронавирус в Украине: возрастная статистика больных
14:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В Минздраве сообщили, какие возрастные группы чаще всего болеют COVID-19 в Украине.

В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% - это люди в возрасте от 50 до 59 лет. 21% - это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% - это люди от 40 до 49 лет", - сказал Ляшко.

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По данным Центра общественного здоровья, только 5% больных - это дети до 10 лет, 4% пациентов имеют возраст от 10 до 20 лет, 11% - от 20 до 30, 13% - от 60 до 70 и только 3% - старше 80 лет.

Напомним:

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.

Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.

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Минздрав, МОЗ, Статистика, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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