Ученые назвали оптимальную для коронавируса температуру

Новости науки:Коронавирус SARS-CoV-2 может "выживать" на внешней стороне медицинских масок и при этом оставаться заразным не менее недели.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.

В частности, при такой температуре вирус может существовать более двух недель, говорится в докладе ученых, опубликованном на портале medRxiv.org.

Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели, передает kommersant.

Сколько существует коронавирус при разных температурах:

4°C - более двух недель;

22°C - около недели;

37°C - менее двух дней;

56°C - менее 30 мин;

70°C - менее 5 мин.

Также ученые узнали, на каких поверхностях и сколько может находиться коронавирус.

При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 может существовать:

на внешней стороне маски - не менее двух недель;

на нержавеющей стали и пластмассе - меньше недели;

на стекле - меньше четырех дней;

на дереве и тканях - менее двух дней; на бумаге - менее трех часов.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

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