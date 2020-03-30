Ученые назвали оптимальную для коронавируса температуру

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека опасное для жизни заболевание COVID-19, "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C, в широком диапазоне pH, а также на гладких поверхностях.
В частности, при такой температуре вирус может существовать более двух недель, говорится в докладе ученых, опубликованном на портале medRxiv.org.
Коронавирус может жить на внешней стороне медицинских масок не менее недели, передает kommersant.
Сколько существует коронавирус при разных температурах:
Также ученые узнали, на каких поверхностях и сколько может находиться коронавирус.
При комнатной температуре и относительной влажности 65% COVID-19 может существовать:
на внешней стороне маски - не менее двух недель;
на нержавеющей стали и пластмассе - меньше недели;
на стекле - меньше четырех дней;
на дереве и тканях - менее двух дней; на бумаге - менее трех часов.
Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
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