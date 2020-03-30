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В Украине усиливают карантинные меры

В Украине усиливают карантинные меры
11:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кабинет Министров усиливает карантинные мероприятия в Украине из-за коронавируса.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Принятое постановление предусматривает:

На имевших контакт с больным коронавирусом (COVID-19) или болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.

Посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним людей, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Напомним:

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Кабмин, ВОЗ, Илья Емец, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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