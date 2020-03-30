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Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом

Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, что будет с безвизовыми поездками украинцев в Европу, министр ответил: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, утрачен, я думаю, что это станет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - сказал Дмитрий Кулеба. 

Кулеба также не уверен, что авиаперелеты в мире к концу этого года полноценно возобновятся.

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"Как говорят наши мусульманские братья и сестры, "иншалла" (все в руках бога. - ред.). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в Украине из-за пандемии в страну вернулись более 144 тысяч человек.

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ЕС, МИД, Карантин, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Безвиз.
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