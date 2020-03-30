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Кулеба: Украина не может позволить "заморозить" Нормандский процесс

Кулеба: Украина не может позволить "заморозить" Нормандский процесс
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может позволить "заморозить" Нормандский процесс или Минский процесс, нужно искать решения .

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина не может позволить "заморозить" Нормандский или Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе, и необходимо продолжать поиск решения.

"Мы не можем позволить заморозить Нормандский процесс или Минский процесс. Мы должны искать решения. Не будет так, как, возможно, надеется часть украинского общества, что все просто пройдет и все будет классно. Мы должны искать компромиссы, если хотим вернуть оккупированные территории обратно. Я хочу их вернуть. И я категорически не приемлю позицию, что "давайте отрежем и забудем", - сказал Кулеба в интервью "Европейской правде".

Министр отметил, что сейчас идет работа с ориентацией на те даты проведения новой встречи в Нормандском формате, на которые предварительно соглашались его участники, - в апреле.

"Но все зависит от стабилизации ситуации с коронавирусом или способности придумать формат виртуального саммита. Ну и, конечно, на саммит надо выходить с конкретными результатами. В Париже был подписан конкретный документ, где намечена дальнейшая логика событий. И мы хотим, чтобы был обмен пленными, прекращение огня, чтобы происходили процессы, которые позволят нам выйти на очередной саммит в Нормандском формате", - указал он.

Кулеба заявил, что не может быть местных выборов на оккупированных территориях Донбасса без решения вопросов безопасности. "У нас погибают солдаты, у нас раненые. Это – отсутствие безопасности. Будет безопасность, будет прекращение огня, тогда начнем рассчитывать, когда мы все на практике будем готовы для проведения выборов. Но если мы не будем об этом говорить, не будем готовиться к моменту, когда-то они состоятся, то будем просто терять время", - считает он.

Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки

Говоря об озвученном президентом Украины Владимиром Зеленским сроке в один год для достижения существенного прогресса по Донбассу и соответствующих шагов со стороны РФ, глава МИД отметил, что цель украинской власти состоит в том, чтобы "различными инструментами стимулировать движение в правильном направлении". "Никто не будет через год отказываться от оккупированных территорий. Это наша земля, наши люди и мы будем за них бороться", - подчеркнул он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также выступает против "замораживания" конфликта на Донбассе по примеру Приднестровья. "Мы всегда будем искать сценарий, пути, шаги для того, чтобы украинский флаг вернулся в Симферополь, Донецк и Луганск", - сказал Кулеба.

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МИД, Донбасс, Дмитрий Кулеба, Минский процесс, Нормандский процесс.
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