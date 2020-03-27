Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки

Новости Украины:Дмитрий Кулеба анонсировал первые самолеты из Индонезии для эвакуации украинцев.

В рамках программы "Защита", которую развернули посольства и консульства Украины, первые самолеты вернут украинцев из Индонезии.

Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, относительно возвращения украинцев из-за границы "идут очередные сумашедшие сутки звонков, совещаний и встреч, и решение есть".

Глава МИД напомнил, что правительство Украины будет помогать нашим гражданам, которые застряли за рубежом, с возвращением домой, когда будет создана способность обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после их возвращения в Украину.

"Эту способность удалось создать быстрее, чем мы думали благодаря креативности, солидарности и политической воли. Ждите новости уже на выходных. Сейчас финализируются последние детали. Скажу только, что первые самолеты вернут украинцев из одной из самых проблемных точек - Индонезии", - уточнил Кулеба.

Он подчеркнул, что обсервация граждан в достойных условиях будет обеспечена, и защита украинцев, их здоровье и предотвращение распространения коронавируса - абсолютный приоритет.

"Программа "Защита", которую сегодня посольства и консульства развернули по моему поручению, будет действовать, пока процесс возвращения украинцев домой не будет завершен", - заверил министр.