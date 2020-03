Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии

При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании "SkyUpAirlines" в пятницу, 27 марта, спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"При содействии посольства Украины в Эстонии и авиакомпании SkyUpAirlines 27.03 третьим спецрейсом из Таллинна были эвакуированы 118 граждан Украины. В целом за последние 10 дней - 383 гражданина смогли вернуться чартерами в Украину. Мы искренне благодарны партнерам из SkyUp за помощь", - написала Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

27.03. The Embassy of Ukraine has evacuated today 118 Ukrainian citizens via a third charter flight organized by the Embassy, UA Mfa and #SkyUpAirlines. In total for the past week 383 Ukrainian citizens returned to Ukraine in the wake of coronavirus spread. pic.twitter.com/B0FgtwLroC

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 27, 2020