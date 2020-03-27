Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой

Крупнейший в Украине авиационный перевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в связи с принятием украинским правительством решения о продлении карантина до 24 апреля и полном прекращении пассажирского сообщения в рамках борьбы с коронавирусом, вводит дополнительные спецрейсы для вывоза украинцев домой из-за рубежа в ближайшие двое суток.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, МАУ обратилась к госорганам с просьбой предоставить ей возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы, на которые уже забронированы и зарегистрированы пассажиры из Амстердама, Лондона, Берлина, Парижа и Франкфурта.
"С момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 тысяч украинских граждан и готова перевезти еще около двух тысяч в ближайшие двое суток", - сказано в сообщении.
В частности, МАУ вводит дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид – Барселона – Киев, а также из Афин c прибытием в Киев 28 марта.
"На 27 марта МАУ также ввела дополнительные рейсы в/из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта на сайте авиакомпании", - добавили в пресс-службе.
Также в МАУ просят пассажиров ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, прежде чем связываться с авиакомпанией, поскольку все каналы связи на данный момент перегружены.
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Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.