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Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином

Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
09:01 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может находиться в состоянии карантина полгода.

Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. Об этом он сказал в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что правительство понимает, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки,и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", - сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка:

"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается", - сказал он.

Шмыгаль: Мы хотим, чтобы доктора получали не меньше, чем получают солдаты на передовой

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Кроме того, Кабинет министров продлил учебный год в школах еще на месяц - до 1 июля.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Экономика Украины, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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