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В Минобразования рассказали, когда закончится учебный год

В Минобразования рассказали, когда закончится учебный год
14:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Учебный год в Украине завершится 1 июля, а госаттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.

"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.

Вступительная кампания: ВНО в 2020 году состоится

"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.

Напомним: 

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ВНО, Минобразования, Учебный год, Карантин, Госаттестация.
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