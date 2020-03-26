В Минобразования рассказали, когда закончится учебный год

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.
"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.
Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.
Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.
"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.
Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.
Напомним:
На ТК "РАДА" и YouTube-канале МОН стартовала трансляция курсов по подготовке к ВНО во время карантина.
Верховная Рада и Министерство образования и науки с 17 марта запустили на своих интернет-каналах ежедневную трансляцию видеоуроков и онлайн-курсов для школьников, сообщила пресс-служба парламента.
Министерство образования и науки меняет даты или отменяет проведение всеукраинских ученических олимпиад в связи с общенациональным карантином.