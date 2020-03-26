В Минобразования рассказали, когда закончится учебный год

Новости Украины:Учебный год в Украине завершится 1 июля, а госаттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством, 1 июля, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки страны Любомира Мандзий.

"Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля", - сказала Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Что касается учеников 11 класса, то если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Если же учеба после карантина начнется лишь в июне, то пробное ВНО буде организовано в начале июня.

"Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания", - добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министр такая аттестация будет отменена.

Напомним: