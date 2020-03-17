Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы

Новости Украины:Рада и МОН запускают ежедневную видеотрансляцию онлайн-курсов для школьников.

Верховная Рада и Министерство образования и науки с 17 марта запустили на своих интернет-каналах ежедневную трансляцию видеоуроков и онлайн-курсов для школьников, сообщила пресс-служба парламента.

Поддержку ведомству в этом проекте оказывали комитет Верховной Ради по вопросам образования, науки и инноваций, а также частные провайдеры онлайн-образования BeSmart, EdEra, Prometheus.

Согласно сообщению, онлайн-уроки будут проводиться по тем дисциплинам, которые нужны для сдачи выпускниками внешнего независимого тестирования: украинский язык и литература, английский язык, математика, история, биология.

Сегодня трансляцию запланировано с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по такому графику:

Среда : 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00 Четверг : 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00 Пятница : 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00

: 8:00 - 9:00 и 18:30 - 21:00 Суббота и воскресенье: 10:00 - 20:00 (6,5 часов с перерывами).

Официальный канал МОН, где будет трансляция здесь.

Это решение было принято в связи с введением в Украине карантина, который предусматривает перевод школьников на дистанционный режим обучения.

Напомним:

За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.

В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.