Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы

Верховная Рада и Министерство образования и науки с 17 марта запустили на своих интернет-каналах ежедневную трансляцию видеоуроков и онлайн-курсов для школьников, сообщила пресс-служба парламента.
Поддержку ведомству в этом проекте оказывали комитет Верховной Ради по вопросам образования, науки и инноваций, а также частные провайдеры онлайн-образования BeSmart, EdEra, Prometheus.
Согласно сообщению, онлайн-уроки будут проводиться по тем дисциплинам, которые нужны для сдачи выпускниками внешнего независимого тестирования: украинский язык и литература, английский язык, математика, история, биология.
Сегодня трансляцию запланировано с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по такому графику:
Официальный канал МОН, где будет трансляция здесь.
Это решение было принято в связи с введением в Украине карантина, который предусматривает перевод школьников на дистанционный режим обучения.
Напомним:
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