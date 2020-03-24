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Вступительная кампания: ВНО в 2020 году состоится

Вступительная кампания: ВНО в 2020 году состоится
09:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится.

Несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки (МОН) планирует провести нынешнее Внешнее независимое оценивание (ВНО).

"Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", - написал на своей странице в социальной сети Facebook замминистра образования Егор Стадный.

Он отметил, что на неделе ведомство сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса. Отмечается, что участникам пробного ЗНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами.

Напомним: 

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ВНО, Минобразования, МОН, УЦОКО, Егор Стадный.
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