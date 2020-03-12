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Из-за карантина перенесли пробное ВНО

Из-за карантина перенесли пробное ВНО
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине из-за связанных с коронавирусом ограничений перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля 2020 года.

"Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Дать определение результатов будут известны до 14 марта", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования.

В министерстве обратили внимание, что участникам пробного ВНО отправят новые приглашения-пропуска с актуальными датами - их нужно будет напечатать для участия в тестировании.

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Решение о переносе пробного ВНО было принято, чтобы предотвратить распространение в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 и на выполнение соответствующего постановления правительства от 11 марта 2020 года.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении карантина по всей Украине. Согласно ему, с 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.

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ВНО, Карантин, Пробное ВНО, Covid-19.
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