Минздрав впервые обнародовал возрастную статистику больных на COVID-19

Новости Украины:Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Люди старше 65 лет соблюдают рекомендации придерживаться карантина, больше всего заболевших COVID-19 среди украинцев 18-49 лет, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Среди заболевших больше всего болеют люди от 30 до 49 лет - почти 38%, в возрасте 18-29 лет – 17%, 50-65 лет – 30% и в группе 65+ всего 6% заболевших. Мы видим, что среди всех, кто заболел, люди 18-49 лет – это почти 50%. Это свидетельствует, что старшая возрастная группа прислушивается к рекомендациям, придерживается карантинных мероприятий и ограничивает свою мобильность", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Возраст заболевших:

до 18 - 9%

18-29 - 17%

30-49 - 38%

50-65 - 30%

65+ - 6%

Ляшко подчеркнул, что люди от 18 до 49 лет еще легкомысленно относятся к опасности, которая нависла над всем миром, в том числе и над Украиной.

"Мы предприняли превентивные меры раньше остальных. Вы должны придерживаться рекомендаций. Мы не должны допустить повторения ситуации в Испании, Италии, Франции. Наше задание - ограничить мобильность, контакты и самоизолироваться. Это единственный способ спасти экономику, без этого ни один метод не сработает. Дальше только будут жесткие превентивные меры", - сказал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

За предыдущие сутки зафиксировано 62 случая инфицирования.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.