В Украине резко возросло количество больных COVID-19

Новости Украины:Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218.

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Есть и хорошие новости - четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого", - сказал он.

По его словам, за предыдущие сутки зафиксировано 62 случая инфицирования.

По данным Центра общественного здоровья, больше всего случаев заболевания обнаружено в Черновицкой области - 47 больных, один умерший. В Киеве также коронавирус диагностирован у 47 человек. 32 случая обнаружены в Киевской области, 25 - в Тернопольской (в том числе 1 летальный), в Ивано-Франковской - 24 случая, в том числе 2 летальных.

Также коронавирус был обнаружен в Винницкой (5 случаев), Волынской (2 случая), Днепропетровской (3 случая), Донецкой (2 случая), Запорожской (8 случаев), Закарпатской (1 случай), Житомирской (2 случая, в том числе 1 летальный), Львовской (3 случая), Луганской (1 случай), Одесской (4 случая), Ровненской (9 случаев), Херсонской (1 случай) и Черкасской (2 случая) областях.

География эпидемии в Украине выглядит так:

Винницкая область - 5

Волынская область - 2

Днепропетровская область - 3

Донецкая область - 2

Запорожская область - 8

Закарпатская область - 1

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)

Киев - 47

Киевская область - 32

Львовская область - 3

Луганская область - 1

Одесская область - 4

Ровенская область - 9

Тернопольская - 25 (1 летальный)

Херсонская область - 1

Черновицкая область - 47 (1 летальный)

Черкасская область - 2

Также отмечается, что по состоянию на утро 27 марта 2020 года в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.