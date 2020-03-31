В Ватикане кардинал заразился коронавирусом

Новости мира:Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис заразился коронавирусом.

У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса выявили коронавирус, он был госпитализирован в римскую больницу Джемелли.

30 марта он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли", передает итальянский телеканал Rai News 24.

Викариат Рима сообщает, что у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия".

Ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.

Отмечается, что в последнее время кардинал Анджело Де Донатис с Папой Римским Франциском не встречался, поскольку контакты с понтификом ограничены.

Ранее, из-за вспышки коронавируса в Италии, Папа Римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии нового коронавируса.