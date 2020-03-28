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Папа Римский на пустой площади молился о прекращении пандемии коронавируса

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Папа Римский на пустой площади молился о прекращении пандемии коронавируса
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Папа Римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии нового коронавируса.

Папа Римский Франциск помолился на пустой площади Святого Петра о прекращении пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что Папа провел молебен, который обычно проводит на такие праздники, как Пасха и Рождество. Он прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, которые попали в бурю.

"Густая тьма собралась над нашими площадями, нашими улицами и нашими городами; она захватила нашу жизнь, наполнив все оглушительной тишиной и душераздирающей пустотой, которая останавливает все; когда она проходит, мы чувствуем это в воздухе, мы замечаем это в жестах людей, их взгляды отдают их", - сказал Папа.

Он похвалил врачей, медсестер, работников супермаркетов, уборщиков, работников транспортной отрасли, полицию и добровольцев, сказав, что они, "а не богатые и знаменитые, пишут решающие события нашего времени".

По состоянию на сегодня, 28 марта, в мире зафиксированы более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них почти 28 тыс. летальных.

Число заболевших коронавирусом в Италии достигло 86498 человек. В то же время в Китае зафиксировано 81 905 случаев заболевания.

Напомним, в Украине число летальных случаев возросло до 8. Всего зафиксированы 311 случаев заражения коронавирусом.

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Италия, Ватикан, Пандемия, Папа Римский Франциск, Covid-19.
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