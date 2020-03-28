Ситуация ухудшается: Италия опередила Китай по числу заражений COVID-19

Новости мира:За время пандемии нового коронавируса, в Италии на COVID-19 заболели 86498 человека.

Число заболевших коронавирусом в Италии достигло 86498 человек. В то же время в Китае зафиксировано 81 905 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В Италии с 86 498 случаев заражений на коронавирус 9134 больных умерло, 10950 выздоровели.

В Китае с 81 905 заболевших 3291 умерло, 74181 человек выздоровели.

В США с 104 007 случаев заболевания 1581 человек умерло, 870 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, в районах Италии южнее нынешней вспышки коронавируса наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии с севера на юг страны.

В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности.