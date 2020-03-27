В Италии резко снижается уровень преступности

Новости мира:На фоне пандемии коронавируса в Италии резко упал уровень преступности.

В Италии, которую эпидемия коронавируса затронула наиболее сильно из европейских стран, наметилось резкое снижение уровня преступности.

Как сообщает DW, с 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тысячи преступлений. Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

Как сообщалось, в Италии более 80 тысяч человек заболели коронавирусом, более восьми тысяч умерли.

Напомним, в Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тыс. случаев заражения.