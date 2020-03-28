В Украине увеличилось число смертей от коронавируса

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав страны в телеграм-канале.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).
"За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - отмечается в сообщении.
Информацию о подтвержденных случаях по областям предоставил Центр общественного здоровья в соцсети Фейсбук:
В Крыму, по данным оккупационных властей, зарегистрировали минимум 14 случаев болезни.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, Кабинет министров продлил учебный год в школах еще на месяц - до 1 июля.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.