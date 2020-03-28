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В Украине увеличилось число смертей от коронавируса

В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
10:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 311, за сутки их число увеличилось на 93 человека.

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил Минздрав страны в телеграм-канале.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).

"За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - отмечается в сообщении.

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Информацию о подтвержденных случаях по областям предоставил Центр общественного здоровья в соцсети Фейсбук:

  • Винницкая область -16 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская обл.— 7 случаев;
  • Донецкая обл. — 2 случая;
  • Житомирская обл. — 4 (1 летальный) случая;
  • Закарпатская обл. — 1 случай;
  • Запорожская обл. — 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;
  • г. Киев — 74 случая;
  • Киевская обл. — 41 случай;
  • Львовская обл. — 5 случаев;
  • Луганская обл. — 2 случая;
  • Николаевская обл. — 1 случай;
  • Одесская обл. — 6 случаев;
  • Полтавская обл. — 1 случай;
  • Ровенская обл. — 9 случаев (1 летальный);
  • Сумская обл. — 5 случаев(1 летальный);
  • Тернопольская обл. — 43 случая (1 летальный);
  • Харьковская обл. — 1 случай;
  • Херсонская обл. — 1 случай;
  • Хмельницкая обл. — 1 случай;
  • Черкасская обл. — 3 случая;
  • Черновицкая обл. — 47 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. — 1 случай.

В Крыму, по данным оккупационных властей, зарегистрировали минимум 14 случаев болезни.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

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Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, Кабинет министров продлил учебный год в школах еще на месяц - до 1 июля.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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