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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
09:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже почти 600 000 случаев. По состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 104 205, затем идут Италия - 86 498, Китай - 81 394, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134.

По состоянию на 23:00 27 марта в Украине было зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Важно:

  • за двое суток число больных в стране увеличилось до 310;

  • подтверждены 5 случаев смерти украинцев в стране и 4 за рубежом;

  • Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита";

  • Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных;

  • в стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты.

 

09:00 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.

08:49 Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

 

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (100 392) — почти 15 тыс. новых случаев за сутки, +248 смертей

Италия (86 498) — 5,9 тыс. новых случаев за сутки, рекордные +919 смертей — в итоге сегодня страна сегодня впервые опередила Китай по числу заболевших

Китай (81 340)

Испания (64 059) — почти 6,5 новых случаев за сутки

Германия (50 871) — почти 7 тыс. новых случаев за сутки

Франция поднялась на шестое место (32 964). Далее следуют Иран (32 332 случая) и Великобритания (14 543), которая вытеснила с восьмого места Швейцарию (12 928). Южная Корея (9 332) замыкает десятку.

08:20 В Черновицкой области по результатам анализов подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

08:14 Число заболевших коронавирусом в Италии достигло 86498 человек. В то же время в Китае зафиксировано 81 905 случаев заболевания.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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