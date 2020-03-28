Штаб ООС вводит ограничения въезда-выезда в ОРДЛО

Новости Украины:В штабе разъяснили, для кого действует запрет на въезд в район проведения ООС.

В Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях введено ограничение относительно пересечения линии проведения ООС, также в штабе объяснили, кому разрешено пересечение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта введено ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил мо стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для лиц, не имеющих соответствующей регистрации на территории Донецкой и Луганской областей. Так же при движении из районов проведения операции ограничено перемещение лиц, зарегистрированных и проживающих в Луганской и Донецкой областях, на территорию Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

Добавляется, что пересечение границы областей разрешено:

лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;

лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном автотранспорте;

лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;

медицинским работникам, которые, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;

представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;

представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, осуществляющих обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;

лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС.

Кроме этого исключения, по отдельному решению, будут предприниматься в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов.