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Вражеские обстрелы на Донбассе: двое военных ранены, один в тяжелом состоянии

Вражеские обстрелы на Донбассе: двое военных ранены, один в тяжелом состоянии
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии.

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

По данным штаба, боевики октрыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинских военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние - средней тяжести.

Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери боевиков уточняются.

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Также, по данным Министерства обороны Украины, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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