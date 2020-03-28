Вражеские обстрелы на Донбассе: двое военных ранены, один в тяжелом состоянии

Новости Украины:В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих ранены, один в тяжелом состоянии.

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

По данным штаба, боевики октрыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинских военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние - средней тяжести.

Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери боевиков уточняются.

Также, по данным Министерства обороны Украины, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.