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Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ

Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
13:59 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский разделил должности главкома ВСУ и начальника Генштаба, назначил Хомчака – главкомом ВСУ, а Корнийчука – начальником Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Соответствующие указы он подписал 27 марта, сообщает официальный сайт главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а другим указом назначил Хомчака на должность главкома ВСУ.

В декабре 2019 года Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника.

Еще одним указом президент назначил Сергея Корнийчука начальником Генштаба ВСУ.

Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Отметим, Наев уже возглавлял операцию Объединенных сил. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. Переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.

В мае 2019 года указом на тот момент действующего президента Петра Порошенко Наев был уволен с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Сергей Наев - украинский военный, генерал-лейтенант. В Вооруженных силах Украины с мая 1993 года. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев был командующим оперативного командования "Восток".

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Армия, ВСУ, Владимир Зеленский, Сергей Наев, ООС, Сергей Корнийчук.
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