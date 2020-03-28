Коронавирус на Буковине: Медики зарегистрировали уже 59 случаев заражения

В Черновицкой области зарегистрировано 59 случаев заболевания коронавирус, трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА.
"По состоянию на 28 марта общая численность больных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 59 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них:
24 человека - лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области;
35 человек - не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.
"По состоянию на 15:00, 28 марта, трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное", - добавили в ОГА.
Добавляется, что 5 человек в Черновицкой области вылечилась от COVID-19, 1 случай - летальный.
В Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.
Напомним:
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