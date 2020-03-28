Карантин в Украине: На Херсонщине более 890 человек находятся на самоизоляции

На Херсонщине, где выявлен один случай заболевания коронавирусом, в самоизоляции и под особым наблюдением медиков в целом находятся 890 человек.
Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА.
"На сегодняшний день в регионе зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом. Есть 10 подозрений относительно возможного инфицирования Covid-19. Ожидаем результаты исследований. По информации учреждений здравоохранения и Государственной пограничной службы, на самоизоляции и под особым наблюдением медиков находятся 890 человек", - говорится в сообщении.
В области для обсервации определено 49 объектов общей вместимостью 27 900 койко-мест, для госпитализации - 15 объектов общей вместимостью 1690 койко-мест. В наличии - 60 палат / боксов для размещения больных. Всего в области работают 42 врача-инфекциониста.
Как ранее сообщалось ранее, в Геническе подтверждена коронавирусная инфекция у молодой женщины, которая, по информации СМИ, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. В городе установили блокпосты, все, кто контактировал с больной, находятся всамоизоляции, медики, контактировавшие с ней - на обсервации. Результаты экспресс-тестов на коронавирус, проведенных 22 человекам, которые контактировали с больным, оказались отрицательными.
На Херсонщине полиция усилила карантинные мероприятия на въезде-выезде из города Геническ и на границе с Запорожской областью. В области работает Единый антикризисный штаб, объединивший волонтеров и бизнес с целью обеспечения групп риска гуманитарной помощью в условиях карантина.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них - 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.