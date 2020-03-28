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Карантин в Украине: На Херсонщине более 890 человек находятся на самоизоляции

Карантин в Украине: На Херсонщине более 890 человек находятся на самоизоляции
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине и введением ЧС на Херсонщине на самоизоляции находятся более 890 человек.

На Херсонщине, где выявлен один случай заболевания коронавирусом, в самоизоляции и под особым наблюдением медиков в целом находятся 890 человек.

Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА.

"На сегодняшний день в регионе зафиксирован 1 случай заболевания коронавирусом. Есть 10 подозрений относительно возможного инфицирования Covid-19. Ожидаем результаты исследований. По информации учреждений здравоохранения и Государственной пограничной службы, на самоизоляции и под особым наблюдением медиков находятся 890 человек", - говорится в сообщении.

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В области для обсервации определено 49 объектов общей вместимостью 27 900 койко-мест, для госпитализации - 15 объектов общей вместимостью 1690 койко-мест. В наличии - 60 палат / боксов для размещения больных. Всего в области работают 42 врача-инфекциониста.

Как ранее сообщалось ранее, в Геническе подтверждена коронавирусная инфекция у молодой женщины, которая, по информации СМИ, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. В городе установили блокпосты, все, кто контактировал с больной, находятся всамоизоляции, медики, контактировавшие с ней - на обсервации. Результаты экспресс-тестов на коронавирус, проведенных 22 человекам, которые контактировали с больным, оказались отрицательными.

На Херсонщине полиция усилила карантинные мероприятия на въезде-выезде из города Геническ и на границе с Запорожской областью. В области работает Единый антикризисный штаб, объединивший волонтеров и бизнес с целью обеспечения групп риска гуманитарной помощью в условиях карантина.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них - 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Напомним:

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Украина, Херсон, Заболевание, Карантин, Коронавирус.
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