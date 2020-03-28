Скачать
Суббота, 28.03.2020
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Андрей Шевченко находится в Лондоне
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта

МИД: В Украину вернулись более 100 тысяч граждан

МИД: В Украину вернулись более 100 тысяч граждан
10:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса

В Украине при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.

По данным МИД, 109 тыс. 448 граждан уже вернулись в Украину, а на карантине за рубежом находится 161 гражданин Украины: по одному - в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Швейцарии, Черногории, России, Нидерландах и Молдове, по двое - в Нигерии и США, трое - в ОАЭ, пятеро - в Румынии, семеро - в Германии, девять - во Вьетнаме и 107 – в Польши.

Кроме того, 27 украинцев лечатся от COVID-19 в других государствах: по одному - в Швейцарии, США, Нидерландах, Испании и на Сейшелах, по два - в Польше, ОАЭ и Нигерии, три - в Австрии, по четыре - в Германии и Доминиканской Республике, пять - в Италии.

Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться

8 граждан Украины выздоровели за рубежом (4 - в Японии, 2 - в Италии, 1 – в Польше, 1- в Германии), а 4 умерли.

С полуночи 28 марта Украина закрыла всё пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало информацию о том, как изменяются миграционно-визовые формальности пребывания граждан Украины в разных странах мира в связи с пандемией Covid-19.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Эпидемия, ВОЗ, ГПСУ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
02 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
COVID-19: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь