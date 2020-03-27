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МИД: За границей от коронавируса умерла еще одна украинка

МИД: За границей от коронавируса умерла еще одна украинка
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За границей в связи с пандемией коронавируса зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины.

Четвертая гражданка Украины, остававшаяся за рубежом, стала жертвой острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook, количество умерших за рубежом от Covid-19 граждан Украины с 20:00 25 марта до 20:00 26 марта возросло с трех до четырех, все – женщины. При этом страна их пребывания не уточняется.

В то же время, на два, с шести до восьми, за этот же период возросло количество выздоровевших за рубежом граждан Украины – по одному случаю в Италии и Германии.

Также на два, с 20 до 22, возросло количество украинцев, проходящих лечение за рубежом: с учетом выздоровевших и умерших, на одного (с 5 до 4) уменьшилось количество лечащихся в Германии и на три (с 2 до 5) выросло в Италии, в остальных странах показатели не изменились.

160 украинских граждан, как и за сутки до того, находились в зарубежных странах на карантине.

МИД: Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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МИД, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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