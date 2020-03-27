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МИД: Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину

МИД: Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину
09:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Уже 94 356 граждан Украины вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.

94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 160 граждан Украины сейчас находятся на карантине в разных странах мира. В частности, в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, ФРГ - 7, Нигерии - 8, ОАЭ - 3, США - 2. В Австрии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, Румынии, России, Черногории на карантине находятся по одному украинцу.

В то же время 22 гражданина Украины проходят лечение в других государствах. Восемь наших соотечественников выздоровели: в Японии - 4, в Италии - 2, в Польше и ФРГ - по одному. Четверо гражданок Украины за рубежом умерли.

Как сообщалось, в мире уже зафиксировано свыше 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, от его осложнений умерли 24 057 человек.

Ранее стало известно, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, обогнав Италию и Китай.

В Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

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Все по теме:

МИД, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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