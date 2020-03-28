Плановая эвакуация: Из Уганды вернулись 13 украинцев

Из Уганды эвакуировали 13 украинцев.
Как сообщает в Facebook Министерство иностранных дел, группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе в Гулу и осуществляла техническое сопровождение самолетов ВВС Уганды.
"Благодаря работе украинских дипломатов, украинский самолет, который находился в Киншасе (Демократическая республика Конго) получил разрешение на пролет и посадку в аэропорту Энтеббе (Уганда).
Так украинские авиаторы смогли вернуться на родину. Около 6 тыс. километров по вертикали", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что ищут возможности помочь каждому гражданину Украины, который "застрял" за рубежом.
Как сообщалось ранее, по данным МИД, в Украину по состоянию на 27 марта при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.
Напомним:
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