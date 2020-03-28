Плановая эвакуация: Из Уганды вернулись 13 украинцев

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире Украина организовала рейсы для эвакуации граждан из всех уголков земли.

Из Уганды эвакуировали 13 украинцев.

Как сообщает в Facebook Министерство иностранных дел, группа специалистов Одесского авиационного завода находилась в рамках программы международного сотрудничества на авиабазе в Гулу и осуществляла техническое сопровождение самолетов ВВС Уганды.

"Благодаря работе украинских дипломатов, украинский самолет, который находился в Киншасе (Демократическая республика Конго) получил разрешение на пролет и посадку в аэропорту Энтеббе (Уганда).

Так украинские авиаторы смогли вернуться на родину. Около 6 тыс. километров по вертикали", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что ищут возможности помочь каждому гражданину Украины, который "застрял" за рубежом.

Как сообщалось ранее, по данным МИД, в Украину по состоянию на 27 марта при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.

Напомним: