Особый режим въезда и выезда: На Буковине предлагают усилить карантинные меры

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к Комиссии с предложением ввести на территории Буковины особый режим въезда и выезда.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрета межобластного передвижения пассажирского транспорта", - говорится в заметке.
Председатель ОГА отметил, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и максимально ограничить контакты с соседними областями.
Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, чтобы обеспечить функционирование экономики области.
"Уважаемые буковинцы, просим учесть, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля! Решение о введении ограниченного режима принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, поэтому о введении таких мер будет проинформировано дополнительно", - подчеркнул Осачук.
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