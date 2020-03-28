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Особый режим въезда и выезда: На Буковине предлагают усилить карантинные меры

Особый режим въезда и выезда: На Буковине предлагают усилить карантинные меры
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине в связи с распространением коронавируса в Черновицкой области планируют усилить карантинные меры.

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась к Комиссии с предложением ввести на территории Буковины особый режим въезда и выезда.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрета межобластного передвижения пассажирского транспорта", - говорится в заметке.

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Председатель ОГА отметил, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и максимально ограничить контакты с соседними областями.

Движение во время действия особого режима будет разрешено только для грузового транспорта, чтобы обеспечить функционирование экономики области.

"Уважаемые буковинцы, просим учесть, что особый режим въезда и выезда может действовать до 24 апреля! Решение о введении ограниченного режима принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, поэтому о введении таких мер будет проинформировано дополнительно", - подчеркнул Осачук.

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Как сообщалось ранее, по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 марта в Украине - 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них - 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

В Черновицкой области пока подтверждено 59 случаев заболевания коронавируса, один из них летальный, а 5 пациентов выздоровели.

Напомним:

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Украина, ОГА, Черновцы, Заболевание, Карантин, Заражение.
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