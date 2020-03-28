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На Тернопольщине коронавирус обнаружили у полуторагодовалого ребенка

На Тернопольщине коронавирус обнаружили у полуторагодовалого ребенка
12:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Тернопольской области коронавирус обнаружили у ребенка, которому 1,5 года.

В Тернопольской области коронавирус выявили у полуторагодовалого ребенка. Об этом в Facebook вчера ночью сообщил председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.

"Уважаемые жители Кременецкого района. К сожалению, имеем первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Лидихов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи по согласованию с родителями отправили на лечение в Тернополь. У ребенка официально подтвердили коронавирус", - написал Стефанский.

Он добавил, что ребенок, наверное, была инфицирована от дяди, который недавно вернулся из Польши и не выполнил требования по изоляции. Председатель райсовета вновь призвал граждан не выходить лишний раз из своих домов и соблюдать правила гигиены и карантина.

По данным Тернопольского лабораторного центра Минздрава, по состоянию на 22.00 27 марта в Тернопольской области было зафиксировано 43 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, один из них - летальный.

Как сообщалось, в Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 - летальных.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы 19 новых случаев. Всего в столице 74 инфицированных.

Во  всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Ребенок, Тернопольская область, Коронавирус, Covid-19.
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