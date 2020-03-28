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Заболело почти 600 тысяч: как распространяется коронавирус в мире (Карта)

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Заболело почти 600 тысяч: как распространяется коронавирус в мире (Карта)
08:42 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com/

Новости Украины:Число смертей от коронавируса в мире превысило 27 тыс. человек, число инфицированных возросло до 597 тыс.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 марта превысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (100 392) — почти 15 тыс. новых случаев за сутки, +248 смертей

Италия (86 498) — 5,9 тыс. новых случаев за сутки, рекордные +919 смертей — в итоге сегодня страна сегодня впервые опередила Китай по числу заболевших

Китай (81 340)

Испания (64 059) — почти 6,5 новых случаев за сутки

Германия (50 871) — почти 7 тыс. новых случаев за сутки

Франция поднялась на шестое место (32 964). Далее следуют Иран (32 332 случая) и Великобритания (14 543), которая вытеснила с восьмого места Швейцарию (12 928). Южная Корея (9 332) замыкает десятку.

 

Планку в 1 тыс. официально выявленных случаев болезни 27 марта преодолела Россия (всего 1 036 случаев, +196 за сутки), которая занимает 38 место в мире по числу инфицированных.

Более 133 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей составляет 27 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (10 950), Испанию (4 940) и Китай (3 292).

На данный момент на планете более 430 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

С 17 марта, когда первые два случа инфицирования были подтверждены в Черногории, коронавирус "покорил" все страны Европы.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 86 498

Испания — 64 059

Германия — 50 871

Франция — 32 964

Швейцария — 12 928

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки подтвердилось более 90 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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